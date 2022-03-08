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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لماذا تريد الذهاب إلى باريس سان جيرمان.. هل يتجاهل محمد صلاح نصائح مايكل أوين ؟

محمد صلاح
محمد صلاح

ما بين المماطلة والانتظار، تترقب جماهير ليفربول الإنجليزي موقف الإدارة من التجديد للنجم المصري محمد صلاح نجم الفريق.

محمد صلاح يملي على الإدارة شروطًا مشروعة وليست تعجيزية، تتناسب مع قدراته وأرقامه وإنجازاته التي يحققها مع الفريق.

شروط محمد صلاح للتجديد 

التفاوض بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، يتعثر بسبب طلب محمد صلاح الحصول على راتب اسبوعي يوازي لاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم كيفن ديبروين لاعب مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وتشير تقارير أن محمد صلاح يطلب تقاضي ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن مردود محمد صلاح اعلى من منافسيه في الأندية الأخرى.

إلى أين سيذهب محمد صلاح ؟

في الوقت الحاضر لا توجد في اوروبا فرق قوية توازي الفريقين المتنافسين على الدوري الغنجيزي مانشستر سيتي وليفربول، سوى بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وتعاني الاندية الغسبانية في الوقت الحالي، ريال مدريد وبرشلونة بعد رحيل ابرز نجومها وخاصة كريستيانو رونالدو ومن بعده بيونيل ميسي.

وسيصبح الخيار الأفضل لدى محمد صلاح الانتقال لباريس سان جيرمان الذي يعج بالنجوم، ويستطيع تلبية شروط صلاح المالية.

رسالة مايكل أوين لمحمد صلاح 

من جانبه وجه أسطورة ليفربول السابق مايكل أوين نصائحه لمحمد صلاح من خلال حديث مطول لـ صحيفة «ليفربول إيكو» وطالبه بالاستمرار مع ليفربول لانه الأقوى حاليًا.

أوين قال لـ صلاح: أين ستذهب لآن، لا يوجد نادٍ أكبر من ليفربول ومانشستر سيتي في الوقت الحالي، وبالتاكيد سيكون هناك عقد كبير من ليفربول لك.

واضاف أوين: «من المؤكد أنه لن يذهب إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة وريال مدريد ليسا كما السابق، لا أتخيل أن يذهب صلاح لباريس سان جيرمان، لماذا تريد الذهاب للدوري الفرنسي وأنت متألق هنا في البريميرليج؟».

متى ينتهي عقد محمد صلاح ؟

وصل محمد صلاح من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 بعقد يساوي 42 مليون جنيه استرليني.

ومع تالق صلاح اللافت تم تمديد التعاقد حتى عام 2023 نظير راتب اسبوعي قدره 200 ألف جنيه استرليني، ليصبح حينها الأعلى أجرًا في الفريق، ولكن ليس الاعلى بين لاعبي البريميرليج.

ومع اقتراب نهاية عقد محمد صلاح مع ليفربول، تتمنى كبرى الأندية في اوروبا وعلى راسها ريال مدريد وباريس سان جيرمانن الظفر بخدمات الجناح المصري الذي أصبح من أفضل 3 لاعبين عالميًا في الوقت الحالي.

 

 

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