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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعرا رخيصا ومواصفات مميزة لهاتف سامسونج Galaxy F23 5G

تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy F23 5G

كشفت تسريبات عن السعر والمواصفات الكاملة لهاتف Galaxy F23 5G الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال ساعات في الهند، وسيتم إطلاقه في الأسواق العالمية بحلول منتصف أو آخر شهر مارس الحالي.

وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف  Galaxy F23 5G سيأتى بشاشة قياس 6.63 بوصة، من نوع AMOLED Infinity-U، وجودة + HD، ودقة x1,600 700 مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، وحماية Gorilla Glass 5.

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 ويقدم هاتف سامسونج Galaxy F23 5G كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ونوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy F23 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، مع احتمالية عدم تقديم سامسونج لشاحن في العلبة.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy F23 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G من شركة كوالكوم الأمريكية، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وخيارين للذاكرة العشوائية 4 و6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبدأ من  128 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد 12.

ويبدأ سعر هاتف Galaxy F23 5G بحوالي 195 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالي 3 آلاف  جنيه مصرى. 
 

هاتف Galaxy F23 5G مواصفات هاتف Galaxy F23 5G هواتف سامسونج 2022 Computers Consumer Electronics Games Leisure Internet Telecom

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