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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات.. مواصفات قياسية لـ هاتف سامسونج المخصص للشباب

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات قياسية لهاتف سامسونج المخصص للشباب

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Galaxy M23 للفئة المتوسطة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذى من المقرر أن يصدر خلال أيام في مؤتمر الشركة القادم  ، حيث يتميز الهاتف بمواصفات جبارة في الشاشة والأداء والبطارية، مع سعر مناسب للفئة الشبابية.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy M23 سينطلق ببطارية جبارة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، تستطيع شحن البطارية في وقت قليل مع فتحة شحن من نوع USB-C ، و مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

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وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M23 بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض + FHD وبمعدل تحديث 90  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع شهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، ودقة شاشة 1080 × 2408 ، وجودة عرض + FullHD .

 

وسيعمل هاتف Galaxy M23 بمعالج من نوع Snapdragon 750G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ومن المرجح أن يأتى هاتف Galaxy M23 بسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية ، ، كما سيحصل الهاتف على عدد من الخيارات اللونية الجديدة إلى جانب الأبيض والأسود والأزرق، مع نظام تشغيل Android 12 . 
 

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