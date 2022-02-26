لأول مرة منذ 5 سنوات.. سامسونج تحقق رقما قياسيا جديدا بـ سلسلة Galaxy S22

شهد التسجيل المسبق لشراء سلسلة هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S22، إقبالا كبيرا من المستهلكين في سوقها المحلى، حيث نجحت التشكيلة الرائدة في تحقيق رقم قياسي جديد في اليوم الأول من فتح باب الحجز المسبق.

أفاد موقع ZDnet الكوري الجنوبي، بإن سلسلة Galaxy S22 الرائدة، كسرت الأرقام القياسية التي سجلتها هواتف جلاكسي إس من سامسونج السابقة، حيث تم طلب حوالى 1.02 مليون طلب مسبق من الهواتف الجديدة في الأسواق الكورية بمجرد فتح باب الحجز المسبق للتشكيلة.

إقبال كبير على شراء سلسلة جلاكسي إس 22 من سامسونج

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، أن سلسلة Galaxy S22، في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد حيث تم حجز 300000 وحدة أخرى عبر متاجر الإلكترونيات الكبرى على الإنترنت.

سلسلة هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S22

ويشار إلى أن سلسلة Galaxy S8، التي أطلقتها سامسونج في عام 2017، تمكنت أيضا من تحقيق رقم قياسي بلغ 1.4 مليون طلب مسبق، ولكنها حققت هذا الرقم في فترة طلب مسبق مدتها أحد عشر يومًا، بينما استطاعت تشكيلة S22 تحقيق هذا الرقم خلال 7 أيام فقط.

وقد ارتفع الطلب على بديل النوت الجديد Galaxy S22 Ultra، حيث يمثل الطلب على هاتف سامسونج الرائد حوالى60٪ من إجمالي طلبات الحجز المسبقة، على أن تصل الأجهزة التي تم حجزها خلال فترة الحجز المسبق عبر موقع الشركة الالكتروني بدءا من اليوم.

وقد بدأت سامسوج عمليات البيع الرسمية لسلسلة Galaxy S22 وأجهزة Galaxy Tab S8 اللوحية، في العديد من الأماكن حول العالم، وسيحصل العملاء المستهلكون الذي سيقومون بشركة التشكيلة الرائدة خلال الأيام القادمة على السماعة اللاسلكية Galaxy Buds Pro مجانا.