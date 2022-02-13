سعر ومواصفات ملك هواتف جلاكسي إس 22.. أول هاتف من سامسونج مزود بقلم S Pen

كشفت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن سلسلسة هواتفها الأحدث Galaxy S22، والتي تمتاز بإمكانيات ومواصفات قوية تجعلها أفضل هواتف أندرويد منافسة لأجهزة آبل الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت سامسونج كلا من الإصدار العادي Galaxy S22 و طراز Galaxy S22 + بـ كاميرات رئيسية محدثة وأحجام متغيرة قليلا عن إصدارات جلاكسي السابقة، في حين أن هاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، هو أول هاتف من سامسونج يأتي مزود بقلم S Pen مدمج منذ إطلاق Note20 Ultra في عام 2020، والذي أغلقت الشركة خط الإنتاج الخاص بهذه السلسلة نهائيا.

أول هاتف من سامسونج مزود بقلم S Pen

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، دعما للعمل مع القلم الالكتروني S Pen ، مع شكل أفضل بكثير وتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Note 20 Ultra ، ولكن طراز الترا الجديد يمتاز بشاشة منحنية وتصميم قوى.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بإطار مصنوع من الألومنيوم، وطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus Plus، على كلا من الجهة الأمامية والخلفية للجهاز، ويتمتع الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra

تحديثات البرامج منافسة لآبل

أبدى صانعو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد اهتمامًا بجعل أجهزتهم تعمل لفترة أطول مع تحديثات البرامج الثابتة خلال الفترة السابقة، ولكن سامسونج لم تتجاوز المعيار السابق لتحديثات البرامج الرئيسية لنظام التشغيل فحسب، بل ستقوم أيضًا بإصدار تصحيحات أمان شهرية لسلسلة S22، قبل أن تصدرها شركة جوجل لهواتف بكسل Pixel الخاصة بها.

وتبع سامسونج خطة رائدة من خلال تقديم أربع سنوات من تحديثات One UI وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، فيما تعد شركة جوجل Google فقط بهذا النوع من الدعم ويتضمن ثلاثة تحديثات رئيسية فقط.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

مميزات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra



ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بواجهة أمامية وخلفية وحواف مسطحة بجوانب منحنية، مع شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير بتردد 120 هرتزا، وتضم الشاشة مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفلها.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وتحصل بعض الإصدارات على سعة 1 تيرابايت للتخزين.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

ويتوفر هاتف Galaxy S22 Ultra، للحجز المسبق في 4 ألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو اللون العنابي، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى للجهاز في 25 فبراير، وستكون خيارات ألوان الجرافيت والأحمر والسماوي الإضافية حصرية لموقع سامسونج، وسيبدأ الهاتف مقابل سعر 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت.