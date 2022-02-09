سامسونج تعلن رسميا عن أكبر أجهزة أندرويد اللوحية..مميزات تشكيلة Galaxy Tab S8

أماطت شركة سامسونج Samsung، اللثام عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية، حيث انطلقت الطرازات الرئيسية من سلسلة Galaxy Tab S8، ضمن حدث Galaxy Unpacked لعام 2022، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة جلاكسي الجديدة Galaxy S22.

سعر ومواصفات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعد تشكيلة Galaxy Tab S8، من أكبر الأجهزة اللوحية التي تنتجها شركة سامسونج في تاريخها، ويعد تابلت Galaxy Tab S8 Ultra، من أكبر وأقوى أجهزة الشركة حتى الآن.

ويمتاز تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab 8 Ultra، بشاشة ضخمة من نوع Super AMOLED، بقياس 14.6 بوصة، وبدقة 2960 × 1848 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، وهو أول جهاز لوحي من سامسونج يحتوي على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية.

وتمكنت سامسونج من تقليص حجم حواف الشاشة إلى 6.3 ملم فقط، مع نوتش يجلب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، تضم مستشعرا عريضا عاديا وعدسة فائقة الاتساع مع مجال رؤية 120، تدعم الكاميرات الأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، وبينما يحتوي الجزء الخلفي من تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra، على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع كاميرا فائقة الدقة6 ميجابكسل.

وزودت سامسونج الكاميرا الأمامية بتابلت Galaxy Tab S8 Ultra، بميزات التأطير التلقائي لإبقاء صورة المستخدم في وسط الإطار أثناء مكالمات الفيديو، كما تتمتع بالقدرة على تعتيم الخلفية المكالمات، وهناك ميكروفون ثلاثي الاتجاهات مع ثلاثة أنواع مختلفة من إلغاء الضوضاء للحصول على صوت واضح.

ويحتوي الجهاز اللوحي Tab S8 Ultra، على مكبرات صوت استريو رباعية تم ضبطه بواسطة AKG، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع المدمج، وتحصل جميع طرز سلسلة Tab S8 الثلاثة على دعم العمل مع قلم سامسونج الالكتروني S Pen، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم، وتدعي الشركة أنها من أكثر أجهزتها اللوحية متانة كما أنها أقل عرضة للانحناء من سلسلة Tab S7.

ويعمل تابلت سامسونج Tab S8 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، قابلة للتوسيع أيضًا عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتيح لك استخدام تابلت Tab S8 Ultra كشاشة مصاحبة في تطبيقات مثل Clip Studio Paint، ويتوفر Wireless DeX التي توفر بيئة تشبه سطح المكتب بشكل أكبر عند توصيله بشاشة خارجية، مع عرض التطبيقات بنوافذ وشريط مهام وميزات أخرى عندما يكون الجهاز اللوحي مثبتا عبر لوحة المفاتيح.

تابلت Galaxy Tab 8 Ultra

كما يمتاز حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra، بميزات سحب وإفلات الملفات بين الأجهزة، كما تشمل ميزات Dex الجديدة الأخرى القدرة على العمل في الاتجاه الرأسي وجعل الجهاز بمثابة شاشة لمس لاسلكية لجهاز مقترن.

وقالت سامسونج إنها حسنت وضع النوافذ المتعددة بتابلت Galaxy Tab S8 Ultra، مما يتيح للمستخدم تقسيم الشاشة بين ثلاثة تطبيقات مختلفة وضبط حجم كل نافذة، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم One UI 4.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.

Galaxy Tab S8

وزودت سامسونج تابلت Galaxy Tab S8 Ultra، ببطارية سعة 11200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، تأتي جميع أجهزة سلسلة Tab S8 مزودة بتقنية Wi-Fi 6E ويمكنك الدفع للحصول على دعم 5G.

ويبدأ سعر تابلت Galaxy Tab S8 Ultra، من 1100 دولار (أي ما يعادل 17 ألفا و300 جنيه مصري).

Galaxy Tab S8

سعر ومواصفات Galaxy Tab S8 و Tab S8 +

وتعمل طرازات سامسونج اللوحية Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 Plus، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، ويمتاز كلا الجهازين بـ 4 مكبرات صوت Dolby Atmos، واتصال Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، بينما يتوفر إصدار Plus مع اتصال خلوي اختياري بتقنية الـ 5G.

وتتمتع أجهزة Galaxy Tab S8، بنفس التصميم والهيكل المصنوع من الألومنيوم، كما تتوفر في نسخ إضافية من الألوان الفضية والذهبية الوردية جنبًا إلى جنب مع خيار الجرافيت الموجود في Ultra،

ويوفر تابلت Galaxy Tab S8 شاشة من نوع LTPS TFT، بقياس 11 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، بينما يتميز جهاز Galaxy Tab S8 Plus، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 12.4 بوصة، بدقة 2800 × 1752 بكسل، تدعم أيضا معدل تحديث 120 هرتز.

Galaxy Tab S8 Plus

ويحصل الإصدار العادي من سلسلة Galaxy Tab S8، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، بينما يجلب الإصدار الآخر بقارئ مدمج أسفل الشاشة، ويتميز كلا الجهازين اللوحيين بكاميرات سيلفي فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى بدقة 6 ميجابكسل، مع مكبرات صوت رباعية المضبوطة من AKG.

وتوفر أجهزة سامسونج Galaxy Tab S8 للحجز المسبق بدءا من اليوم، على أن تبدأ مرحلة البيع الأولى في وقت لاحق من هذا الشهر، ويمكنك الاختيار بين ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع مرة أخرى عبر microSD.

Galaxy Tab S8

ويحتوي الجهاز اللوحي Tab S8 على بطارية تبلغ قوتها 8000 مللي أمبير في الساعة بينما يحتوي طراز Plus على بطارية بقوة 10090 مللي أمبير في الساعة، كلاهما يدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويتوفر حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S8، مقابل سعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يزيد عن 11 ألف جنيه مصري)، بينما يبدأ سعر تابلت Tab S8+، من 900 دولار (أي ما يزيد عن 14 ألف جنيه مصري).