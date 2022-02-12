مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8.. بحجم أكبر ودعم القلم الالكتروني

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S8، والذي يمتاز بميزات متطورة وحجم أكبر من إصدارات الشركة السابقة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يمتاز حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S8، بهيكل كبير الحجم مصنوع من الألومنيوم والبلاستيك، تبلغ أبعاده 253.8×165.3×6.3 ملميتر، ويزن 503 جراما، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يزيد عن 11 ألف جنيه مصري).

مميزات تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8

ويأتي تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8، بشاشة من نوع LTPS TFT، بقياس 11 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبدقة 2560 × 1600 بكسل، تدعم معدل سطوع نموذجي يبلغ 274 شمعة، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش، تقدم دعما للعمل مع القلم الالكتروني.

تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8

ويتم تشغيل تابلت سامسونج Galaxy Tab S8، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Adreno 730، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتميز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8، بكاميرا أمامية مزدوجة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى بدقة 6 ميجابكسل، ويمتاز بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab S8

وتشمل الميزات الأخرى بحاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S8، على 4 مكبرات صوت Dolby Atmos، واتصال Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، ومنفذ USB Type-C 3.2، لشحن بطارية بقوة 8000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الحاسب اللوحي بواجهة المستخدم One UI 4.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.