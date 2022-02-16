سعر ومواصفات جالاكسي S22 من سامسونج .. أحدث منافس لهواتف آيفون 13

كشفت سامسونج عن سعر ومواصفات جالاكسي S22، أحدث عضو في عائلة Galaxy الشهيرة، والذي يتميز بوظائف محسنة ضمن نظام الكاميرا مع معالج أسرع مقارنة بإصدارات الشركة السابقة، سنستعرض إليك سعر ومواصفات جالاكسي S22 من سامسونج بالتفصيل خلال المقال التالي.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

ينطلق هاتف جالاكسي S22، كمنافس قوى لهاتف آبل الرائد آيفون 13، والذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر العام الماضي، وتروج سامسونج لسلسلة هواتفها الجديدة بأنها تمتاز بقدرات تصويرية قوية تدعم العديد من الوظائف المفيدة لتسجيل مقاطع الفيديو.

واعتمدت شركة سامسونج في تصميم هاتفها الذكي جالاكسي S22، على لغة التصميم الخاصة بالإصدار السابق Galaxy S21، حيث يمتاز الجهاز بإطار معدني وهيكل مصنوع من الزجاج وإعداد كاميرا ثلاثي العدسات.

‎سعر سامسونج اس 22

- يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S22، بسعر 849 يورو (أي ما يعادل 15 ألفا و200 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت.

- فيما يباع هاتف Galaxy S22، بسعر 899 يورو (أي ما يعادل 16 ألفا و100 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

‎اس 22

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S22، في إصدارين على حسب الأسواق التي سيتم طرحها بهم، يعمل الإصدار الأول بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، في سوق الولايات المتحدة، ويعمل الإصدار الثاني بمعالج الشركة Exynos 2200، والمطور أيضا بدقة تصنيع 4 نانومتر، كلا المعالجين يستخدمان أنوية ثماني النواة مع وحدة معالجة مركزية Cortex-X2، وثلاثة أنوية Cortex-A710، وأربعة أنوية Cortex-A510.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

‎مواصفات سامسونج اس 22

تضم ‎مواصفات هاتف سامسونج اس 22، شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.1 بوصة أكثر إشراقًا وذكاءً مع معدل التحديث، يمكن أن تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة ويمكن أن تتكيف مع معدل التحديث الخاص بها بين 10 هرتز و 120 هرتز وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة.

ويحتوي هاتف سامسونج اس 22، على بطارية بقوة 3700 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، كما يدعم الهاتف شبكة اتصال لاسلكية Wi-Fi 6E، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

‎مواصفات سامسونج S22



يدعم هاتف سامسونج اس 22، شبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز بتصنيف IP68 المقاوم للماء، ويحتوي الهواتف على قارئ بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية للمصادقة البيومترية مدمج أسفل الشاشة.

ويمتاز هاتف سامسونج اس 22، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي العدسة الرئيسية بمستشعر سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل، ويمتاز بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

‎صور سامسونج S22

يتميز هاتف سامسونج S22، بلوحة خلفية زجاجية بالكامل، ويتمتع الهاتف بطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus +، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر والذهب الوردي.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

ويمتاز هاتف سامسونج S22، بعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 + 12 ميجابكسل، متصلة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل وزووم بصري 3 مرات، وتمتاز هذه الكاميرا بتوفير لقطات ليلية أفضل وصور بورتيريه ذات خلفية غير واضحة، حتى مع الحيوانات الأليفة.

سعر ومواصفات جالاكسي S22

وتعمل الشاشة بقياس 6.1 بوصة، بتقنية عرض Full HD+، تتميز بدعم وظيفة الحد من الضوء الأزرق على تخفيف إجهاد العين، بالإضافة إلى تقنية Vision Booster التي تعمل على تحسين إمكانية القراءة في ضوء الشمس المباشر.

