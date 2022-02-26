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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق هاتفا جديدا رخيص الثمن.. مواصفات وأسعار Galaxy A03

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A03

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتف جديد رخيص الثمن مزود بتقنيات ممتازة، حيث سيكون هاتفGalaxy A03، من بين أكثر الهواتف الذكية منافسة من حيث المواصفات والسعر.

سعر هاتف سامسونج الذكي الجديد Galaxy A03

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف سامسونج مخفض التكلفة الجديد Galaxy A03، على متجر الشركة الهندى على الإنترنت، بخيارين من الذاكرة هما : 3 + 32 جيجابايت و4 + 64 جيجابايت، مقابل سعر 140 و 160 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

 

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مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A03

وتشمل مواصفات هاتف سامسونج الذكي الجديد Galaxy A03، على شاشة عالية الدقة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي في وسط الشاشة والذي يحتوي على كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

Samsung Galaxy A03
هاتف سامسونج الذكي الجديد Galaxy A03

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03، إعدادات كاميرا مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل.

ويعملهاتف سامسونج Galaxy A03، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606، والذي يقتر بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت.

Samsung Galaxy A03
هاتف سامسونج الذكي الجديد Galaxy A03

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، ويأتي الهاتف في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأحمر.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف سامسونج منخفض التكلفة الجديد، على دعم لبطاقتي SIM مع فتحة بطاقة microSD مخصصة، ومقبس بقياس 3.5 ملميتر لسماعة الرأس، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI Core 3.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

Samsung Galaxy A03 finally makes it to India
هاتف سامسونج Galaxy A03
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