الصحة العالمية: نسعى لتوفير الاحتياجات الطبية داخل أوكرانيا

أفادت فضائية" اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها ، منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية صرحت أنها تسعى لتوفير الاحتياجات الطبية داخل أوكرانيا.



وفي سياق أخر،عرضت فضائية “ يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لتظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا .



وخرج محتجون، إلى الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم ملوحين بالعلم الوطني، من بينها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وبوسطن في الولايات المتحدة والعاصمة الإيطالية روما للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا والمطالبة بإنهاء الحرب.

وفي لندن شارك موسيقيون في "فلاش موب" في ميدان ترافالغار لإظهار التضامن مع أوكرانيا. وعزفت الأوركسترا، بقيادة الروسي بيتر ليمونوف، النشيد الوطني الأوكراني وكلاسيكيات أخرى من تأليف فنانين أوكرانيين.