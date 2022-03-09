بالقانون.. تعرف على شروط زواج الأجانب.. وتوثيق «العرفي» وتسليم المنقولات.. والتبرع للمدارس

اعرف حقك

ما بين الزواج العرفي وطريقة إثباته، وشروط زواج الأجانب، وما يتعلق بدعاوى استلام المنقولات الزوجية.. دارت أسئلة القراء التي تلقيناها اليوم، حيث تم عرضها على المحامي بالنقض أحمد بدر والذي أجاب عنها من الناحية القانونية مقدمًا نصائح للمواطنين لاتخاذ الطرق القانونية الصحيحة للحصول على حقوقهم.

هل للزواج من الأجانب شروط؟

نعم هناك شروط واضحة للزواج من الأجانب.. منها حضور الزوج أو الزوجة الأجنبي بنفسه عند إجراءات التوثيق والزواج.. و ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد على 25 سنة.. وأن تكون إقامة الأجنبي مؤقتة وليست سياحة عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات المصرية.

عقود الزواج العرفي هل إثباتها يتطلب التسجيل بالشهر العقاري فقط؟

هذا الكلام خاطئ، لأن عقود الزواج العرفي لا تسجل بالشهر العقاري ويجب رفع دعوى إثبات علاقة زوجية ويحضر الزوج ويقر بصحة العقد والزواج.. غير ذلك لا يتم إثباته .

تلقيت إنذارًا على يد محضر لاستلام منقولاتي الزوجية رغم أننى أقمت قضية تبديد؟

بداية .. المحكمة المنظور أمامها تلك القضية ستقوم بتعيين خبير أو تقوم بنفسها بمناظرة تلك المنقولات مقارنتها بما هو مسجل فعليا في القائمة والكلمة الأخيرة والفصل لها بعد المعاينة .

قدمت لنجلي بإحدى المدارس الخاصة.. وفوجئت بمطالبتي بدفع تبرع للمدرسة؟

أولاً.. سدد الرسوم الدراسية المقررة عليك لأن ذلك التبرع ليس قانونيًا وأبلغهم بذلك وصمم على موقفك وإذا رفضوا استلامهم الرسوم الدراسية توجه فورًا للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وتقدم بشكوى رسمية ضدهم واتهمهم بأنهم يرفضون استلام المصروفات المقررة قانوناً واطلب من مدير إدارة التعليم الخاص بتلك الإدارة التعليمية التوجّه معك للمدرسة للتأكد من صدق شكواك.