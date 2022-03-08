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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواصفات زيتون المخلل.. فوائد غير متوقعة لتناوله

مواصفات زيتون المخلل
مواصفات زيتون المخلل

مواصفات زيتون المخلل سهلة للغاية، فهي ثمرة غير عادية بسبب محتواها العالي من الدهون، والدهون الأكثر وفرة فيها هي حمض الأوليك، الذي له العديد من الفوائد الصحية، وتحتوي  على 4-6٪ من الكربوهيدرات، يتكون معظمها من الألياف.

 

مواصفات زيتون المخلل 

 

ويعتبر الزيتون مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، التي يُضاف بعضها أثناء المعالجة. تشمل المركبات المفيدة لهذه الفاكهة، مثل :

 

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_ فيتامين E :

عادة ما تحتوي الأغذية النباتية على كميات عالية من مضادات الأكسدة القوية هذه.

_ الحديد : 

يعتبر زيتون المخلل الأسود مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو أمر مهم لخلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين.

_ النحاس :

غالبًا ما يفتقر النظام الغذائي الغربي النموذجي إلى هذا المعدن الأساسي، وقد يزيد نقص النحاس من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

مواصفات زيتون المخلل

 

_ الكالسيوم :

هو أكثر المعادن وفرة في الجسم، وهو ضروري لوظيفة العظام والعضلات والأعصاب.

_ صوديوم :

يحتوي معظم الزيتون على كميات عالية من الصوديوم نظرًا لأنها معبأة في محلول ملحي أو ماء مالح.

_ حمض الأوليك :

من الأحماض الدهنية الرئيسية في الزيتون ، وتعمل على تحسين صحة القلب، وينظم مستويات الكوليسترول ويحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة .

 

وثبت أن بعض المركبات النباتية الموجودة في الزيتون وزيت الزيتون تساعد في منع فقدان العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

 

ولمعرفة مواصفات زيتون المخلل، يجب أن نقوم بفحص الزيتون جيدا، ونحاول أن يكون الزيتون خالي من أي عيوب قدر المستطاع، ونحاول التدقيق والبحث عن الثقوب التي قد تتركها الحشرات أو الطيور، و في حالة تم تخليل الزيتون بالمواد الكيميائية فسوف نكون بحاجة إلى شطفه منها قبل أن تبدأ عملية التمليح .

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