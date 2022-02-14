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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

أضرار شرب الليمون
أضرار شرب الليمون المغلي

تعد أضرار شرب الليمون المغلي من أكثر الموضوعات التى يرغب في معرفتها عدد كبير من الأشخاص حيث أنه من أشهر المشروبات المستخدمة فى الدايت وإنقاص الوزن.


ويتحير عدد كبير من الناس بين فوائد وأضرار شرب الليمون المغلي فهناك من يشدد على أهمية هذا المشروب في الحصول على صحة جيدة وإنقاص الوزن وهناك من يحذر منه، مما يجعل الأشخاص يرغبون في معرفة أضرار شرب الليمون المغلي لمقارنتها الفوائد.

ويشير الكثير من الأطباء إلى أن أضرار شرب الليمون المغلي تحدث فى حالات محددة منها الإسراف وتناوله على الريق والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية.


نعرض لكم فيما يلي أهم أضرار شرب الليمون المغلي على أهم أجهزة الجسم سواء للرجال والنساء .

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أضرار شرب الماء الدافئ والليمون على الريق

 

نعرض لكم فيما يلي أهم أضرار شرب الماء الدافئ والليمون على الريق خاصة إذا تم الإسراف فيه، وهى:
 

 تسوس الأسنان

يمكن أن يتسبب شرب ماء الليمون يوميًا في تلف مينا الأسنان وأيضًا يسبب تسوس الأسنان والسبب هو الحمض الموجود في عصير الليمون.

الغثيان والحموضة المعوية

شرب الكثير من ماء الليمون قد يسبب حرقة المعدة والغثيان بسبب وجود الأحماض في الليمون.

 

حدوث اضطراب في المعدة

قد يكون ماء الليمون إذا تم تناوله بكميات كبيرة وبشكل منتظم قاسياً على معدتك وقد يتركك مع اضطراب في المعدة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم مضاعفات الجهاز الهضمي إن كنت تعاني منها من قبل.

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أضرار الليمون مع الماء الساخن
 

 نعرض لكم فيما يلي بعض الآثار الجانبية وأضرار الليمون مع الماء الساخن بكميات كبيرة أو شكل يومي.


يمكن أن يضر أسنانك
على الرغم من أن إضافة عصير الليمون في الماء الدافئ يبدو غير ضار، إلا أنه قد يؤثر على أسنانك وذلك لأن الليمون شديد الحموضة ويمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر إلى تآكل مينا الأسنان، لذلك  فإن شرب ماء الليمون كل يوم لفترة طويلة ليس جيدًا جدًا.

إذا لم تتمكن من تخطي هذا المشروب ففكر في شربه من المصاصة لتقليل تعرض أسنانك للحموضة، بالإضافة إلى ذلك من الضروري شطف فمك بالماء النظيف بعد شرب ماء الليمون، تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل مناسب قبل أو بعد شرب ماء الليمون بساعة واحدة.

مينا الاسنان
مينا الاسنان


كثرة التبول والجفاف
في معظم الحالات يمكن أن يؤدي إضافة كميات كبيرة من عصير الليمون إلى الماء إلى إحداث تأثير مدر للبول، ومع ذلك في حالات نادرة جدًا تؤدي كمية كبيرة من عصير الليمون إلى إحداث تأثير مدر للبول. 

وفقًا للبحث فإن عصير الليمون غني بحمض الأسكوربيك أو فيتامين سي وهو مدر للبول ويحفز إنتاج البول في الكلى، وبالتالي يساعد الجسم على التخلص من الملح والسوائل الزائدة بشكل أسرع.

إذا كنت تشرب ماء الليمون كل صباح ، فقد تتوقع زيارة الحمام في كثير من الأحيان خاصة في الجزء الصباحي من اليوم وإذا كنت تعاني من الجفاف بعد استخدام ماء الليمون ، ففكر في تقليل كمية الليمون التي تضيفها إلى الماء.

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 التأثيرات على العظام
هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدعم الادعاء بوجود آثار جانبية لماء الليمون على العظام، ومع ذلك  يقال أنه إذا كنت تتناول كميات كبيرة من عصير الليمون كل صباح ، فقد يكون لها آثار ضارة على عظامك يقال إن الليمون يمتص الزيت في المفاصل ببطء مما قد يسبب مشاكل في العظام في المستقبل .

إذا كان يجب عليك شرب ماء الليمون كل صباح لسبب ما ، ففكر في إضافته بكميات أقل وإضافة العسل أيضًا للمساعدة في تقليل آثار الليمون.


 يمكن أن يزعج معدتك
تمامًا مثل أي شيء آخر فإن الإفراط في تناول عصير الليمون ضار وعلى الرغم من أن الدراسات لم تؤكد أن الطبيعة الحمضية للليمون تؤدي إلى تفاقم المضاعفات المرتبطة بالمعدة ، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن الكثير من الليمون يمكن أن يسبب حرقة المعدة.


الحموضة المعوية
يمكن أن يؤدي شرب ماء الليمون يوميًا إلى حدوث حرقة في المعدة أو يزيدها سوءًا خاصةً إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بانتظام  وتحدث الحموضة المعوية المعروفة أيضًا باسم ارتداد الحمض عندما تفشل العضلة العاصرة للمريء في العمل بشكل صحيح مما يسمح للحمض الموجود في المعدة بالانتقال إلى المريء في عملية تسمى الارتجاع. 

تشمل الأعراض الشائعة لحرقة المعدة الألم والحرق الشديد في الصدر وإذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، قلل من عدد الأطعمة الحمضية والمشروبات في نظامك الغذائي بما في ذلك الليمون.


 يمكن أن يزيد محتوى الحديد
الليمون غني بفيتامين C المسؤول عن زيادة امتصاص الجسم للحديد غير الهيم، إذا كنت تعاني من حالة داء ترسب الأصبغة الدموية التي تتسبب في تخزين جسمك للحديد الزائد، فهذا يعني أنه يجب عليك توخي الحذر عند تناول الليمون، وفقًا للأبحاث ويمكن أن يتسبب الحديد الزائد في الجسم في إتلاف أعضائك.

زيادة الحديد
زيادة الحديد


الصداع النصفي
بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تؤدي الأطعمة الحمضية مثل الليمون إلى الإصابة بالصداع النصفي ووفقًا للدراسات إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو عانيت منه، فإن تناول الكثير من الليمون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة أو إعادة الحالة.

إذا تسبب الليمون في حدوث الصداع النصفي وكنت مصر على تناوله فلا تشرب أكثر من نصف كوب من عصير الليمون المخفف.

نصيحة عامة:
إذا كنت تحب شرب كوب ساخن من ماء الليمون قبل النوم أو في الصباح ، فلا داعي للقلق طالما أنك تشربه باعتدال، ومن النادر جدًا تجربة أي آثار جانبية لشرب ماء الليمون مع العسل في الصباح. 

 لكي تكون آمنًا  تأكد من التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك خاصة إذا كنت ترغب في استخدام عصير الليمون للأغراض الطبية بالإضافة إلى ذلك إذا واجهت أيًا من أضرار شرب ماء الليمون يوميًا ففكر في تجنب أو تقليل كمية عصير الليمون التي تتناولها.


أضرار الليمون للرجال 

تعد اضرار الليمون للرجال من أكثر المعلومات المثيرة للاهتمام وقد تبدو غريبة للبعض ولكنها حقيقية وتحدث بطريقة معينة عند الاكثار منه والأفراط فى استخدامه يوميا.

وذكرت دراسة حديثة نشرت في عام 2016 أن خلط عصير الليمون مع السائل المنوي تسبب فى شلل فوري وتشوه للحيوانات المنوية مما يدمر خصوبة الرجال، وفى تجارب أخرى تبين أن الإكثار من الليمون يرفع نسبة الحديد مما يضعف اللخصيتين وبالرغم من كل هذا فلايجب الامتناع عن الليمون نهائيا لأن له فوائد عديدة للجسم لذا يج أن يحرص الرجال على تناوله بشكل معتدل.

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أضرار الليمون للقولون


أضرار الليمون للقولون بسبب قدرته على التسبب في القرحة  لأنه من الأطعمة الحمضية وتشمل الأعراض الشائعة حرقة المعدة والغثيان والقيء .
بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تعاني من القرحة، فإن تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تهيج بطانة التوقف والتي يمكن أن تعيق عملية الشفاء وبينما يعطي ماء الليمون مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، يجب الحرص على عدم استخدام الكثير من عصير الليمون لتجنب التسبب في مشاكل صحية أو تفاقمها مثل القرحة وحموضة المعدة 

القولون
القولون


أضرار الليمون على الرحم

لا توجد دراسة تتناول أضرار الليمون على الرحم مباشرة ولكن هناك مجموعة دراسات عن تأثير الليمون على أمور أخرى  متعلقة بالحمل والخصوبة وهما الإجهاض لاحتواءه على فيتامين سي وتأخير الدورة الشهرية أو قطع الحيض وتقليل كميته .

المصادر 

pinkvilla

sehat

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