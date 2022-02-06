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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت الزيتون والثوم على الريق

زيت الزيتون
زيت الزيتون

تكمن فوائد الثوم وزيت الزيتون على معدة فارغة في احتوائهما على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة ، ويعملان على تقوية الجسم وجعله بصحة جيدة بدون أمراض ، فهي وصفات مناسبة للصحة العامة والشعر والبشرة والصحة الجنسية. 

 

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فوائد تناول الثوم وزيت الزيتون على الريق

1- ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 

قد يكون شاي الزنجبيل الممزوج بالعسل قادرًا على تخفيف التوتر وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية ، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، قد يؤدي تناول الثوم بكميات زائدة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، لذلك لا يستخدم عادةً لعلاج هذه المشكلات بالذات.

2- قرحة المعدة وعسر الهضم 

يمكن تخفيف تقرحات المعدة وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة باستخدام منشط الزنجبيل والعسل وزيت الزيتون، إذا كان المزيج لا يحتوي على الثوم ، فسيكون التأثير أكثر تلطيفًا من مضادات الالتهاب، عادة ما يتم إعطاء هذا العلاج للأطفال للمساعدة في تهدئة المعدة المتهيجة ولكنه قد يكون فعالًا عند البالغين أيضًا.

3- فقدان الوزن 

يعتقد أن الزنجبيل والثوم مفيدان في محاولة إنقاص الوزن، يتم تناولها في بعض الأحيان لدعم امتصاص الأمعاء أو الصحة ، وتحفيز الهضم ، وزيادة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزنجبيل على نوع معين من الكافيين الذي قد يساعد في الهضم وكبح الشهية ، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع ويساعد على تقليل الرغبة في تناول وجبة دسمة، يمكن أن يزيد الزنجبيل من درجة حرارة الجسم.

الثوم زيت الزيتون ضغط الدم امراض القلب الزنجبيل

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