ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت الزيتون والثوم على الريق

تكمن فوائد الثوم وزيت الزيتون على معدة فارغة في احتوائهما على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة ، ويعملان على تقوية الجسم وجعله بصحة جيدة بدون أمراض ، فهي وصفات مناسبة للصحة العامة والشعر والبشرة والصحة الجنسية.

فوائد تناول الثوم وزيت الزيتون على الريق

1- ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

قد يكون شاي الزنجبيل الممزوج بالعسل قادرًا على تخفيف التوتر وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية ، ما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، قد يؤدي تناول الثوم بكميات زائدة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، لذلك لا يستخدم عادةً لعلاج هذه المشكلات بالذات.

2- قرحة المعدة وعسر الهضم

يمكن تخفيف تقرحات المعدة وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة باستخدام منشط الزنجبيل والعسل وزيت الزيتون، إذا كان المزيج لا يحتوي على الثوم ، فسيكون التأثير أكثر تلطيفًا من مضادات الالتهاب، عادة ما يتم إعطاء هذا العلاج للأطفال للمساعدة في تهدئة المعدة المتهيجة ولكنه قد يكون فعالًا عند البالغين أيضًا.

3- فقدان الوزن

يعتقد أن الزنجبيل والثوم مفيدان في محاولة إنقاص الوزن، يتم تناولها في بعض الأحيان لدعم امتصاص الأمعاء أو الصحة ، وتحفيز الهضم ، وزيادة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزنجبيل على نوع معين من الكافيين الذي قد يساعد في الهضم وكبح الشهية ، ما يجعل الشخص يشعر بالشبع ويساعد على تقليل الرغبة في تناول وجبة دسمة، يمكن أن يزيد الزنجبيل من درجة حرارة الجسم.