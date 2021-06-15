فوائد غير متوقعه لزيت الزيتون لصحتك

فوائد صحية رائعة زيت الزيتون فهو غني بأحماض 3 أوميجا الدهنية، كما أنه يحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ك والبوليفينول والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى.

إليك أبرز الفوائد الصحية لإضافة زيت الزيتون لأطباق طعامك يقدمها موقع يولد سكاى الهندي:



يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:



يقلل البوليفينول الموجود في زيت الزيتون من مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي يتم منع ترسب الكوليسترول في الشرايين التي تمد الدماغ بالدم.

مفيد للهضم:



زيت الزيتون يساعد على صحة الجهاز الهضمى كما أنه يحافظ على حركات الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.

يساعد في إنقاص الوزن:



زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك. الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مفيدة للقلب وتساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المثالية.

يعطي زيت الزيتون أيضًا شعورًا بالشبع ، مما يجعلنا نأكل طعامًا أقل وبالتالي تقليل السعرات الحرارية. هذا يؤدي إلى فقدان الوزن.

يقلل من القلق والاكتئاب:



يظهر زيت الزيتون آثارًا وقائية للأعصاب. يساعد في تقليل القلق والاكتئاب بشكل فعال.

مزيل للالم:



يظهر زيت الزيتون في زيت الزيتون آثارًا مضادة للالتهابات. يقلل بشكل فعال من الالتهاب والتورم والتشنج. وبالتالي تقليل الألم.

يساعد زيت الزيتون عند تدليكه على ركبتي المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في تخفيف الآلام.

جيد للعظام:



زيت الزيتون يحمي العظام. آثاره المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تمنع ارتشاف العظام. يزيد من تكوين العظام. يساعد في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.