احتفالا بعيد المنيا القومي.. عروض سينما وورش فنية وسرد قصص

استقبل قصر ثقافة أبو قرقاص براعم مدرسه أبوقرقاص الجديدة وتم عرض سينما بعنوان "الطفل جحا وبعض الاغاني" تحت اشراف أمال طة توفيق، كما تفقدوا المكتبة وقدمت لهم جيهان عبدالمحسن سرد قصة بعنوان "الارنب الذكى" نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية "رسم وتلوين بالألوان الفلومستر" احتفالا بعيد المنيا القومى مع طلاب مدرسة الشهيد الرائد محمد حامد عبد الحكيم الاعدادية بملوي، والورشة من تدريب الفنان إيهاب نادى.

يأتي ذلك، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وفى إطار تشجيع المواهب الشابه بفرع ثقافة المنيا، بأقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

قدمت مكتبة اسحاق الثقافية محاضرة بعنوان "التسرب من التعليم" حاضرها عماد ماهر عبد الكريم، وتناول فيها بيان معنى ومفهوم التسرب من التعليم وأسبابه سواء الإقتصادية او الإجتماعية والأسرية والتربوية، ومنها الأسباب التي ترجع للطالب ذاته مثل صعوبات التعلم والتحصيل الدراسي والزواج المبكر والعمل لاعالة الاسرة.

كما تناول الاثار السلبية عل الطفل والمجتمع من هذة الظاهرة ودور الاسرة والمجتمع ومؤسساته المدنية والحكومية في الحد من هذة الظاهرة التي تهدد المجتمع بانتشار البطالة والامية والجريمة.

وكذلك أشار إلى الجهود التي تبذل لتعليم المتسربي في مدارس خاصة بهم مدارس الفصل الواحد، حيث قدمت مكتبة طمبدى الثقافية سرد وقراءة قصص للأطفال، اقامت مكتبة شم البحرية محاضره عن "الشاعر عبد الرحمن الابنودي" قدمها رمضان محمد.