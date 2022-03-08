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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد والغرامة لـ 4 تجار مخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، على أفراد تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين للإتجار في المخدرات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية آلية وذخائر.

وكانت المعلومات السرية قد وردت إلى أجهزة أمن القليوبية والادارة العامة لمباحث المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي خطير، يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة التخليقية.
تم عرض المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من أحد الجراجات، في عقار تحت الإنشاء على الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي وأن المتهمين 4 عاطلين يتزعهم شخص يُدعى "ن. ع. ع."، ومعه ثلاثة آخرين يقومون بترويج المخدرات التخليقية منها الشادو والاستروكس والبينا كافور والهيروين والبانجو والقنب، والاقراص المخدرة.

بعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الوكر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 11 ألف جرعة مخدرات مختلفة الأنواع،  وكيلو ونصف بانجو وقنب، و1600 قرص مخدر وضبط بندقيتين آليتين وطبنجة وفرد خرطوش و118 ألف جنيه و4 آلاف ريال سعودي وسيارتين تم مصادرة المضبوطات وحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد والغرامة المالية.

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