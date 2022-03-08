بدء إقامة معارض وشوادر رمضان بـ بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف جهودها في تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتجهيز وإقامة معارض وشوادر السلع واللحوم التي توفر تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، استعداد لشهر رمضان الكريم ، وتزامنا مع الجهود والحملات المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع الأساسية، استغلالا لبعض الظروف المحيطة.

واصلت الوحدة المحلية لمركز اهناسيا، إقامة المعارض والشوادر، والتنسيق مع الشركات والتجار المشاركة في المعرض والتنسيق الدائم مع الغرفة التجارية والتموين والجهات ذات الصلة ، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، فضلا عن قيام الوحدة المحلية بمركز الفشن بالبدء في إقامة شادر لحوم بلدي بجوار مجلس، شارع الإبراهيمية للمواد الغذائية يبيع بالأسعار القديمة، وجاري التجهيز وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

من جانبه شدد المحافظ على التنسيق المتواصل بين فرق العمل، وما تضمه من جهات التموين، الطب البيطري، الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وكافة الجهات ذات الصلة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووجه المحافظ، بأن تكون المعارض في أماكن قريبة من المواطنين وتوفير التسهيلات والتجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية، على أن تمتد لكل المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، مع وضع آلية رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المتفق عليها لعدم استغلال المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء جمال مسعود بضرورة أن يتم بشكل يومي الوقوف على المستجدات في هذا الشأن، من خلال الاجتماعات المتكررة والتواصل المباشر، وتقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وشوادر اللحوم، بجانب تكليف مجموعة من التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك والطب البيطري، للرقابة المستمرة على صلاحية السلع والالتزام بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها، والتي تنخفض عن مثيلاتها بنسب مقبولة، نظراً للتسهيلات التي تقدمها المحافظة لكافة العارضين والمشاركين في المعرض.

