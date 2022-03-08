عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عاشور يطرح أغنية هقولك سر .. فيديو

رامي عاشور
رامي عاشور

طرح المطرب رامي عاشور أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "هقولك سر" -Lyrics Video- على اليوتيوب، والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو..

هقولك سر  أغنية خفيفة ومرحة، تدور حول اعتراف شاب لحبيبته بأنها حب عمره وانه يعيش معها أجمل أيام حياته‏، ولكن عناد حبيبته ‏وعناده هو الذي جعلهم ينفصلان عن بعض.

الأغنية من إنتاج رامى عاشور وتوزيع شركة ديجيتال ساوند وهى من كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع مهاب سامى .

وكان قد شارك المطرب رامي عاشور صورة جديدة في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، رفقة المطربة أصالة من داخل الطائرة.

وعلق: “سعيد للقائك على الطائرة، دوما محب لفنك وقدراتك وتفاصيل صوتك المميزة”. 

وكشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة  في الدورة الماضية .

 

وقال رامي عاشور :" نفسي أعمل حاجة هناك .. بس لما احس اني قادر اقدم أغنية  لها معني وتليق بالمكان والاجواء والناس المتواجدة ؛  مينفعش اقول اي حاجه بتبقي مسئولية كبيرة ولازم يكون فيها رسالة" .

 

تابع :" كان فيه  أغنية بالفعل  لمهرجان الجونة في الدورة الماضية كنت ساتعاون فيها  مع تامر حبيب ولكن الوقت لم يسعفنا وقررنا تأجيلها".

 

وقال رامي عاشور :" فكرة التمثيل في الوقت الحالي صعبة للغاية .. فأنا منشغل حاليا بتدريب الاسكواش وتحضير أغاني لي ".

 

أضاف :" أنا عندي تناقض في شخصيتي؛ وهي  انني من الممكن أن أقوم بكثير من الأشياء وفي الوقت ذاته أفضل التركيز في شيء واحد علشان اقدر اقدمها بطريقة مميزة ".

 

تابع :" مش عاوز اقفل باب التمثيل لأني شايف انه مش صعب  .. وهو له ناسه وحاسس اني لو دخلت فيه مش هتكون حاجة صعبة ولكن هكون خائف أن حاجة تأثر علي شغلي في المزيكا لأنها أهم حاجة في حياتي".

رامي عاشور انستجرام الجونة مهرجان الجونة تامر حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

جريمة بشعة.. إمرأة وزوجها يقتلان شخصا ويوزعان أجزاء جثته في صحراء حلوان

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

ترشيحاتنا

أحمد موسى: إيه علاقة الباذنجان بروسيا عشان سعره يرتفع

فرصة واحدة حقيقية.. الأهلي يستحوذ ويضغط على دفاع بيراميدز في أول 15دقيقة

أكاديمية المعلمين ومشروع قوى عاملة مصر يطلقان معايير جديدة للبرامج التدريبية

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

كما واجهنا أزمة كورونا.. الغرف التجارية تلتقي برئيس الوزراء| تفاصيل

النطق بالحكم 29 مارس.. تعرف علي العقوبات التى تواجه طبيب الكركمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

الحكومة تواجه احتكار السلع وغلاء الأسعار بـ غرامة مليوني جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ