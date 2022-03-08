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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

7 خطوات.. طريقة تغيير زيت الفتيس في السيارة

ناقل الحركة
ناقل الحركة

يُعتبر ناقل الحركة الفتيس من اهم الاجزاء الميكانيكية فى السيارة ، بسبب كونه المسؤول في عملية السير وتغيير السرعات أثناء قيادة السيارة .

ولابد على السائق من عمل الصيانة الدورية له بصورة مستمرة، مع فحص زيت الناقل " الفتيس" وتغييره في مواعيده، لدوره في تزليج أجزاء الفتيس وامتصاص الشوائب الناتجة عن التآكل لأجزاء التروس. حيث أن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى زيادة معدل التآكل للأجزاء وتلفها، ونقص كمية الزيت تؤثر أيضا في أداء ناقل السرعة.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة تغيير زيت الفتيس فى السيارة :

 

 

1- يجب ركن السيارة على أرض مستوية، مع تشغيل محرك السيارة ، ثم ارفع غطاء المحرك لفحص زيت الناقل، حيث يُشار إلى مكان سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي وفقا لنوع كل سيارة، ففي السيارات ذات الدفع الخلفي عادة ما تكون عصا القياس في الجزء الخلفي من المحرك، أما في السيارات ذات الدفع الأمامي يكون فحص الزيت بالجزء الأمامي من المحرك.

 

2- قم بنزع عصا قياس زيت ناقل الحركة مع مراعاة أن يكون محرك السيارة قيد التشغيل، والفتيس في وضع الانتظار، وفرامل اليد مشدودة، ثم قم بمسح عصا القياس بشكل جيد، وأعد ادخالها ثم انتزعها مرة أخرى للتحقق من مستوى الزيت.

 

3- التحقق من جودة الزيت، حيث عادة يكون حالته لزجة ولونه أحمر، وأحيانا وردي أو بني فاتح وبدون فقاعات أو رائحة، وذلك عندما يكون في حالة جيدة، ويمكن اختبار جودة الزيت عن طريق وضع القليل منه على ورقة نظيفة وانتظر 30 ثانية، إذا لم ينتشر فعليك عمل الصيانة لناقل الحركة.

 

4- توجد حالات يجب معها عمل صيانة لناقل الحركة والسيارة، وذلك عندما يتم الكشف على الزيت ونجد لونه بني فاتح، حيث يدل هذا على تلوثه بسائل التبريد عن طريق تسريب في مبرد ناقل الحركة الأوتوماتيكي، أما إذا كان زيت الناقل رغوي، فإنه يدل على وجود الكثير من سائل التبريد في الزيت، ويجب أيضا إجراء صيانة له.

 

5- قم بإضافة زيت الناقل لى مرات وفي كل مرة قم بفحص مستوى الزيت، حتى يصل إلى المستوى الصحيح، وذلك باستخدام عصا القياس.

 

6- قم بتشغيل محرك السيارة، ثم تغيير أوضاع ناقل الحركة عدة مرات، حيث يسمح ذلك للزيت الجديد أن يسير بين كل التروس وتليينها، واترك السيارة لتسخن.

 

7- قم بإعادة فحص مستوى الزيت مرة أخرى، لتحديد ما إذا كان الزيت قد نقص بعد جريان السائل بين التروس أم لا، وإذا وجدت أنه قد نقص فيجب إضافة زيت مرة أخرى للوصول للمستوى الصحيح.

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