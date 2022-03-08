أمطار على القاهرة الليلة .. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الخميس المقبل

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهدنا ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية، على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت"غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج، مصر الجديدة، المذاع على فضائية etc، أنه كان هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات الوجه البحرى، وخلال الساعات القادمة هناك سقوط خفيف للأمطار على القاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من الغد هناك انخفاض تدريجى لدرجات الحرارة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وتابعت الهيئة، أن درجات الحرارة يوم الخميس ستنخفض بشكل ملحوظ جداً يوم الخميس القادم، مع وجود نشاط للرياح الذى يزيد من احساسنا أكثربانخفاض درجات الحرارة.