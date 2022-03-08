عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة| شريف إكرامي ينقذ بيراميدز من هدف ثان.. والشناوي يمنع التعادل

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممت.

تفاصيل المباراة..

صنع الأهلي هجمة في بداية شوط المباراة الأول من ناحية محمد هاني الذي مرر كرة جيدة لبيرسي تاو الذي انطلق نحوها ولكن كان شريف اكرامي حارس بيراميدز هو الأقرب.

ضغط الأهلي منافسه بيراميدز في منتصف ملعبه بشكل قوي، ووصل للمرمى عن طريق هجمة مميزة لمحمد شريف كادت أن تصيح هدف التقدم.

وصل بيراميدز على حدود منطقة جزاء الأهلي في هجمة عنترية بطلها محمد حمدي الذي تقدم وسدد كرة قوية ولكن علت المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمد هاني في الدقيقة 18 بسبب تدخله بقوه مع عمر جابر لاعب بيراميدز.

وفي الدقيقة 21 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ولكن من نصيب رمضان صبحي هذه المرة، بسبب تدخله مع ياسر ابراهيم.

ووصل بيراميدز في كرة على مرمى الأهلي في الدقيقة 23 وحصل على ركنية، وحاول من خلالها تهديد مرمى الشناوي ولكن مرت الكرة بدون خطورة.

ورد الأهلي بهجمة ولكن لم تكتمل، مرر الكرة محمد مجدي أفشة نحو محمد شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتمكن من السيطرة على الكرة واقتنصها اكرامي.

وانفعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حكم المباراة وتوجه له متسائلاََ عن السبب وابدى عبد الحفيظ استيائه ولكن الحكم وجهه بالجلوس في مكانه.

وصل ابراهيم عادل لاعب بيراميدز إلى منطقة جزاء الأهلي وحقق انطلاقة رائعة وسدد كرة بصعوبة كادت ان تسكن الشباك في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

ومرت الدقائق التي تبقت من الشوط الأول بدون خطورة على مرمى الفريقين، وكان الاستحواذ مناصفة بين الفريقين.

وفي بداية شوط المباراة الثاني شجل محكد مجدس افشة الهدف الاول في الدقيقة  47.من عمنر المباراة بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز وحارس المرمى شريف اكرامي ووضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة أنقذت العارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من هدف مؤكد، ولم تتغير النتيجة حتى الدقيقة 60.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديلان دفعة واحدة، بنزول حسين الشحات وعمرو السولية وخروج بيرسي تاوي وحمدي فتحي.

ويفاجئ حسين الشحات الجميع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في لمسته الأولى للكرة ولكن يتألق شريف اكرامي وينقذ مرماه ببراعة من هدف ثاني.

وفي الدقيقة 75 تألق محمد الشناوي ومنع لاكاي مهاجم بيراميدز من تسجيل هدف التعادل لفريقه. 

 


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم – محمد هاني – علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – أحمد عبدالقادر.
خط الهجوم: محمد شريف.  ‏


وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:


حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

هنغرق الأسواق سلع..الحكومة تزف بشرى:أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

بملابس مكشوفة من الأسانسير.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالتها

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض

في اليوم العالمي للمرأة.. تبرئة نساء تم تعذيبهم حتى الموت بسبب السحر

الهلال يحسم قمة الدوري السعودي لصالحه بثنائية في شباك الاتحاد

الثاني.. عمرو السولية يسجل هدفا عالميا للأهلي في مرمى شباك بيراميدز

الاحتفال بذكرى ثورة 1919.. «أبو شقة»: نفي أقطاب الوفد كان الشرارة التى أشعلت ثورة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

فيديو

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ