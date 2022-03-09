بـ نظرة ساحرة.. إيمان العاصي تخطف قلوب جمهورها

خطفت الفنانة إيمان العاصي قلوب متابعيها بصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث إطلالتها.

وبنظرة ساحرة ظهرت"ايمان" فى إطلالة رقيقة، باللونين الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وانضمت الفنانة ايمان العاصي مؤخراً لفريق مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مؤخراً مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبدالمغني.

ومن جانبه قال المنتج وائل عامر في تصريحات صحفية ان العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وأن شركة الفارس للإنتاج الفني "الجهة المنتج للعمل" تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم الاعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

أحدث أعمال إيمان العاصي حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

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