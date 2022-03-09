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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : إنشاء 3 معارض "أهلا رمضان" بـ 3 مراكز

محافظ المنيا يطمئن
محافظ المنيا يطمئن على توافر السلع الغذائية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، الغرفة التجارية خلال اجتماع عقده بحضور احمد راضي رئيس الغرفة، بإنشاء ثلاثة معارض (اهلا رمضان) بمراكز (مدينة المنيا _ مركز ملوى _ مركز بني مزار) لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما يجري كل عام بالإضافة لإقامة معارض اهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة.

كلف "القاضي" مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ المنيا أنه تم الاتفاق مع جهاز خدمات القوات المسلحة من خلال مديرية التموين لاستمرار تسيير السيارات المتنقلة وعددها (17) سيارة والتي تحتوي علي جميع السلع الاستراتيجية وبأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق لتجوب جميع المراكز والقرى بصفة يومية مع استمرار تلك السيارات علي مدار الاسبوع مع وضع خطة تشمل جميع المدن والقرى.

أشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

كما شملت الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، الاتفاق مع جمعية محاربة الغلاء لإنشاء منافذ داخل مراكز المحافظة لعرض اللحوم السودانية للبيع المواطنين بسعر الكيلو (100 جنيه) وتم الاتفاق على إنشاء أول منفذ بميدان الغرفة التجارية، كما تم الاتفاق مع مديرية الأمن بالمحافظة بتسيير السيارات الخاصة (امان) وعددها (15) سيارة محملة بعدد كبير من السلع الغذائية للمرور على القري الأكثر احتياجا والتي تبعد بمسافات كبيرة عن المراكز الرئيسية لعرض تلك السلع الأساسية بأسعار منخفضة..

وأكد محافظ المنيا، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقري وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

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