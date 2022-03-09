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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتش: روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها

فيتش: روسيا على
فيتش: روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الروسية من "B" إلى "C"، في قرار يعني أن تخلّف روسيا عن سداد ديونها أصبح بنظرها "وشيكاً".

وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين "ستاندرد آند بورز وموديز"، خفضت فيتش في مطلع مارس الجاري، علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها" أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

لكن "فيتش" قررت تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء "التطوّرات التي قوضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام".

وأشارت إلى أن زيادة تشديد العقوبات على روسيا تزيد من احتمالية استجابة سياسية من جانب موسكو تتضمن على الأقل عدم سداد التزامات ديونها السيادية.

وكان البنك المركزي الروسي علق بيع العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا.

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.

وأكد بايدن أن إدارته تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا، وتابع قائلا "الولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية"

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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