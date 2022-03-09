بفستان مطرز.. ميرنا نور الدين تجذب الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين، على مشاركة متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "ميرنا" بإطلالة أنيقة، مرتدية فستاناً مطرزًا، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، واعتمدت علي مكياج جذاب، نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.



وتنشغل الفنانة ميرنا نور الدين في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة لبلبة، ومصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

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