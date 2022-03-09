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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميرة الشريف تنضم لأبطال مسلسل عالم تاني

أميرة الشريف
أميرة الشريف

انضمت الممثلة الشابة أميرة الشريف لأبطال مسلسل عالم تاني الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب رانيا يوسف وعدد من النجوم.

وقالت أميرة الشريف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها تقدم دور طبيبة أبحاث اسمها "سلسبيل" تعمل خارج مصر وتعود لتشارك صديقتها منذ المرحلة الجامعية "فريال"  تفاصيل مشكلاتها.

وأشارت أميرة الشريف إلى أنها تصور حاليا مشاهدها في العمل، معبرة عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة.

شاركت أميرة الشريف في عدد من المسلسلات مؤخرا منها الوصية وأفراح إبليس ٢، طلقة حظ، إلا أنا الجزء الثاني.

أبطال مسلسل عالم تاني

المسلسل بطولة: رانيا يوسف،  نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، إيمان يوسف، مروة عبد المنعم، حسام فارس، ايمن عزب، مصطفى حشيش، ادارة انتاج: مينا محروس ومحمد الشرنوبي، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تفاصيل مسلسل عالم تاني

تدور أحداث "عالم تاني" حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض «نغم» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن اقرب الناس اليها سواء كان زوج أو صديقة أو أخ، فهي أشبه بعصفورة تحارب وحوش كاسرة فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال.

احضر محروس المصري في استراحة بريك اول يوم تصوير “تورتة” مهنئا الفنانة رانيا يوسف على المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر أبريل المقبل لينافس في موسم رمضان 2022، متمنيا نجاح العمل خاصة بعد التجربة الناجحة مع رانيا في مسلسل «شارع 9» والذي يعرض حاليا على احدى الشبكات التلفزيونية المشفرة.

حضر الحفل بعض من فريق عمل “عالم تاني”  ومنهم: المخرج عبد العزيز حشاد، والفنانات: رانيا يوسف، فريال يوسف، اميرة الشريف.

أميرة الشريف عالم تاني رانيا يوسف دراما رمضان art entertainment

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