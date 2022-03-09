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رئيس التحرير
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توك شو

هند النعساني توجه تحية تقدير واعتزاز للجيش المصري بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني

قالت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج" صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد": "كل التحية والتقدير والاعتزاز من قلب كل مصري وطني لجيشنا العظيم ولأرواح شهدائنا الأبطال بمناسبة ذكرى يوم الشهيد "، معقبةً:" أبطالنا مش هيكفيهم كل الكلام اللي في الدنيا لأن هما ضحوا بحياتهم وبيضحوا بحياتهم لحد اللحظة دي عشان كلنا نعيش وتنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان ودايمًا كده نكون في أحسن حال وراية بلدنا مرفوعة".

وفي سياق متصل، في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل مصر بذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، ذكرى استشهاد القائد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على خط الجبهة، بطلاً مخلصاً، ومقاتل شرس، في سبيل الدفاع عن كل حبة رمل من أرض مصر الغالية، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية القوات المصرية.

وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية، وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

 

القوات المسلحة يوم الشهيد هند النعسانى ذكرى شهداء اخبار توك شو

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