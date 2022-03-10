لقائدي الطائرات.. التحليق فى هذه الأماكن يعرضك لـ الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه

حدد قانون الطيران المدني، ضوابط وآليات تحليق الطائرات فى المناطق الآمنة، وحظر عدد من الأماكن لا يجوز لقائدى الطائرة التحليق فيها، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها.

فى هذا الصدد ، نصت المادة 44 من القانون على أن المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة تتمثل فى الآتي :



1- سلطة الطيران المدنى أن تحرم أو تقيد دون تمييز فى الجنسية - تحليق الطائرات فى الأماكن الآتية:

فوق مناطق معينة فى الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام.

فوق اقليم الدولة أو أى جزء منه، وذلك فى الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام.

2- سلطة الطيران المدنى أن تحدد مناطق خطرة.

3-اذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة. الدولة

واذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع الى الهبوط فى أقرب مطار فى الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4- اذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها هذه السلطات والا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها فى المادة (٥٧) من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدنى.

2 - قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له.

3 - أنشأ مطارًا أو أرض نزول أو مهبطًا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أى منها دون ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة فى غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدنى.

5 - لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أن تواجده بالطائرة فوق هذه المنطقة.

6 - تواجد دون تصريح فى منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدى إلى تعريض سلامة الطيران للخطر."