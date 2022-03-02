عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ راكب الطائرة.. احذر 7 أفعال تقودك إلى السجن المؤبد

ركاب الطائرة
ركاب الطائرة

نظم قانون  الطيران المدنى  تراخيص وتصاريح الطيران، بحيث لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، بهدف توفير الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية.

ولا تقتصر المسئولية على ضباط الطيران فحسب، بل وضع القانون ضوابط وآليات لضمان عدم تعطيل المطارات والمنشآت الجوية، يلتزم بها الركاب أيضا، وعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن المؤبد.

 

السجن المؤبد

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كل من ارتكب عمدا أي فعل من الأفعال الآتية:

1 - تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل  النقل الجوى أثناء فترة الطيران أو وجودها فى المطار أو فى أراضى النزول.

2 - تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشأت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوى.

3 - وضع أجهزة أو مواد فى وسيلة من وسائل النقل الجوى بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.

4 - كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أو يعرض سلامة الطيران للخطر.

5 - سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.

6 - حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوى بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

7 - حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها فى هذه المادة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى البنود السابقة وفاة شخص.

ويحكم بمصادرة وسيلة النقل الجوى إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند (٧) هو مالك وسيلة النقل أو كان يعلم بارتكابها.

 

 

الطيران المدني قانون الطيران المدنى تصاريح الطيران المطارات النقل الجوي الإعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

ترشيحاتنا

تكلفته 655 مليونا.. الشباب والرياضة: افتتاح نادٍ في 6 أكتوبر بسعر اقتصادي

وزيرة التخطيط: تضاعف السكان في العالم خلال السنوات الأخيرة ليبلغ 7.7 مليار نسمة

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ206 آلاف مواطن خلال فبراير

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء».. فيديو

وزير المالية:13% زيادة في الإيرادات الضريبية في العام المالى الماضى رغم «كورونا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

هروب فنانة شهيرة جزائرية بعد صدور أحكام نهائية بالحبس

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ