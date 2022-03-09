نشرة الفن.. بكاء ماجدة زكي أمام السيسي.. وأحمد عز يتفوق في شباك الإيرادات.. وأشرف عبد الباقي: تحديت نفسي في أنا وهي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها بكاء ماجدة زكي أمام الرئيس السيسي، وأحمد عز يتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة، وحوار الفنان أشرف عبد الباقي، وتصريحات خاصة من فردوس عبد الحميد وإنعام محمد علي بعد تكريمهن من حرم الرئيس.

لفتت الفنانة ماجدة زكي، الأنظار بمشاركتها التمثيلية، في احتفالية يوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الفنان خالد الصاوي وأحمد خالد صالح ومايان السيد وغيرهم.

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: "فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وتماسيح النيل وقمر 14 وحامل اللقب و11.11”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

استطاع أشرف عبد الباقى أن يغير من شكل المسرح وينهض به بعد سنوات عجاف مر بها أبو الفنون، كما قدم لنا مواهب كوميدية أصبحت نجوما في الدراما والسينما، كما أصبح أشرف عبد الباقى رائد المسرح في الوقت الحالى، ولعل آخر أعماله المسرحية “كنز الدنيا” أكدت ريادته بعد تقديمه عمل مسرحي لذوي القدرات الخاصة ويقوم ببطولته أيضا مجموعة من ذوي الهمم.

عبرت المخرجة إنعام محمد علي، عن سعادتها لاختيارها وتكريمها في احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، ولقائها بحرم الرئيس السيدة انتصار السيسي.

أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد سعادتها بالتكريم من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية يوم المرأة العالمي ، واصفا اياه بالاحتفالية الرائعة .

يواصل صناع حكاية “انحراف” التحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لتصويرها خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني القادم، وتقوم ببطولتها الفنانة روجينا وسميحة أيوب.

يشارك الموسيقار المصري هشام نزيه، في تأليف الموسيقى التصويرية الأصلية لمسلسل مارفل الجديد Moon Knight، المقرر عرضه على منصة ديزني بلس يوم 30 مارس الجاري.

انضم كل من الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، والسير أنتوني هوبكينز لقائمة النجوم الذين سيشاركون في تقديم فقرات وجوائز حفل الأوسكار لعام ٢٠٢٢.

انضمت الممثلة الشابة فلورنس بيو إلى فريق الجزء الثاني من فيلم Dune، المتوقع أن يبدأ تصويره الصيف المقبل، ومن المقرر أن يطرح في دور العرض يوم 20 أكتوبر 2023.