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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي: سعدت بحضور احتفالية"أيقونة المرأة المصرية"..وكل عام وعظيمات مصر بخير

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل، فقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء".  

كما وجهت السيدة انتصار السيسي التهنئة لنساء مصر عبر صفحتها “كل عام وعظيمات مصر بخير”.

شهدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، الاحتفال بيوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وأكدت السيدة انتصار السيسي، خلال الاحتفالية، أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع.

وشددت قرينة الرئيس السيسي على أن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات، ومنها "حياة كريمة" و"الكشف المبكر"، وتوفير المشروعات للمرأة المعيلة وحفظ التراث وتوفير التعليم والتدريب لبناتنا.

وقالت إن قوة المرأة المصرية ظهرت في ٣٠ يونيو حيث كانت المرأة هي الأساس في الدفاع عن وطنها، كما أسهمت المرأة بقوة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأعربت السيدة انتصار السيسي عن تقديرها لكل امرأة في العالم وخاصة المرأة المصرية، داعية الشابات إلى التمسك بحلمهن حتى تحقيقه.

وأعربت عن دعمها ومساندتها ورعايتها لمبادرتي "نورا" و"دوّي"، اللتين تهدفان إلى دعم الفتاة المصرية وإيصال صوتها وتحقيق التقارب بينها وبين الأسرة والمجتمع، وقالت إن هاتين المبادرتين مهمتين وتستحقين الدراسة لأنهما تخاطبان الفتيات في سن تكوين شخصيتهن".

وشهدت السيدة انتصار السيسي، فيلما بعنوان "المرأة المصرية…المكان والمكانة" والذي عرض نماذج مشرفة للمرأة المصرية في مختلف المجالات ومن بينهن الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وماجدة مالك قائد الطائرة من طراز بوينج ٧٧٧-٨٠٠، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والنقيب ندى حسام ضابطة شرطة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفريال خليل سائقة شاحنات على مدى ٤٦ سنة.

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