عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات بقتل أقاربهم.. روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام السلاح ضد اللاجئين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، إن كييف سمحت للقوميين الأوكرانيين باستخدام الأسلحة ضد أولئك الذين يحاولون الهروب إلى روسيا وتهديدهم بقتل أقاربهم.

وقال ميزينتسيف: “سمح نظام كييف للقوميين باستخدام الأسلحة ضد أولئك الذين يحاولون المغادرة إلى روسيا، مهددين بقتل أقاربهم الذين ما زالوا على الأراضي الأوكرانية. كما يهدد المتطرفون بإلحاق الأذى الجسدي بمن يحاولون تلقي المساعدة الإنسانية”.

وبحسب ميزينتسيف، هناك نقطتا تفتيش لما يسمى بالدفاع الإقليمي على طريق سومي-جريفورون السريع، يرتدي أفرادها زيًا مدنيًا مسلحين بأسلحة صغيرة وزجاجات مولوتوف مهمتهم منع اللاجئين من الهروب.

طلب عاجل من أمريكا .. قادة كبار: أرسلوا لأوكرانيا أسلحة نوعية متقدمة

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف مستشفي الأطفال في ماريوبول خلال الهدنة

وقال ميزينتسيف “في خاركيف، يقوم القوميون،  بإجبار السكان المحليين تحت التهديد باستخدام السلاح على إقامة حواجز من إطارات السيارات عند كل تقاطع لمنع المدنيين من الوصول إلى الممرات الإنسانية”.

وقال إن الأوكرانيين العاديين بدأوا يفهمون أنهم لا يعنون شيئًا للنظام الحالي.

وأضاف أن “سكان المدن والبلدات فقدوا إيمانهم المشكوك فيه بالفعل بالحكومة الحالية التي تفضل عدم ملاحظة المعاناة الإنسانية”.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية كييف روسيا وأوكرانيا للقوميين الأوكرانيين سومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيهات رئاسية بالتصدي للممارسات الاحتكارية أو إخفاء السلع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية

أوكرانيا تمنع تصديرالقمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

أرسل صورًا مخلة.. الحبس سنة لمتهم فى قضية الابتزاز الإلكترونى بمدينة نصر

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف مستشفي الأطفال في ماريوبول خلال الهدنة

بايدن: أدعو الكونجرس لتمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

مسئول أمريكي: معارك ضارية في خاركيف الأوكرانية.. وخسائر كبيرة لدى الطرفين

مكتب رئيس أوكرانيا: كييف مستعدة لتسوية دبلوماسية للحرب مع روسيا

مستشار ألمانيا: لن نرسل مقاتلات لدعم أوكرانيا

الأمم المتحدة: مقتل 516 مدنيا وجرح 908 منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ردا على العقوبات..موسكو تستعد لـ تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية بعد مغادرتها روسيا

الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي جاهز للحوار المباشر مع بوتين

ترشيحاتنا

وزير المالية: الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل مع الأزمات الحالية وتبعاتها

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

أنشأها اللواء محمد نجيب| محطات في تاريخ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

وزير الخارجية الأمريكي : روسيا هاجمت أوكرانيا دون مبرر..فيديو

وزير الخارجية الأمريكي: بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسي نهاية 2022

أبو العينين يُحْيي يوم الشهيد: نقف احترامًا لأرواح أبطالنا الشهداء ونستمد منهم التضحية والوفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

فيديو

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ