قال جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، إن كييف سمحت للقوميين الأوكرانيين باستخدام الأسلحة ضد أولئك الذين يحاولون الهروب إلى روسيا وتهديدهم بقتل أقاربهم.

وقال ميزينتسيف: “سمح نظام كييف للقوميين باستخدام الأسلحة ضد أولئك الذين يحاولون المغادرة إلى روسيا، مهددين بقتل أقاربهم الذين ما زالوا على الأراضي الأوكرانية. كما يهدد المتطرفون بإلحاق الأذى الجسدي بمن يحاولون تلقي المساعدة الإنسانية”.

وبحسب ميزينتسيف، هناك نقطتا تفتيش لما يسمى بالدفاع الإقليمي على طريق سومي-جريفورون السريع، يرتدي أفرادها زيًا مدنيًا مسلحين بأسلحة صغيرة وزجاجات مولوتوف مهمتهم منع اللاجئين من الهروب.

وقال ميزينتسيف “في خاركيف، يقوم القوميون، بإجبار السكان المحليين تحت التهديد باستخدام السلاح على إقامة حواجز من إطارات السيارات عند كل تقاطع لمنع المدنيين من الوصول إلى الممرات الإنسانية”.

وقال إن الأوكرانيين العاديين بدأوا يفهمون أنهم لا يعنون شيئًا للنظام الحالي.

وأضاف أن “سكان المدن والبلدات فقدوا إيمانهم المشكوك فيه بالفعل بالحكومة الحالية التي تفضل عدم ملاحظة المعاناة الإنسانية”.