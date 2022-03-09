طلب عاجل من أمريكا .. قادة كبار: أرسلوا لأوكرانيا أسلحة نوعية متقدمة

دعت مجموعة من كبار الضباط الأمريكيين المتقاعدين وقادة دفاع سابقين لثلاث دول في أوروبا الشرقية إلى تزويد الجيش الأوكراني بقدرات دفاع جوي قوية، لحماية أراضيهم ضد هجمات القوات الجوية الروسية، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالوا إن تزويد الأوكرانيين بمثل هذه الأسلحة، يعد أمرًا فعالاً في السماح لهم بإسقاط الطائرات أو الصواريخ الروسية في مجالهم الجوي، وهو أمر طلب الأوكرانيون بشكل خاص من الولايات المتحدة والدول الغربية تقديمه لهم.

وذكر المسؤولون العسكريون المتقاعدون" إن الغرض من هذه المناشدة هو حث أمريكا والدول الغربية، بشكل قوي، على اتخاذ إجراء فوري لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بقدرة دفاع جوي فعالة على ارتفاعات متوسطة وعالية. إنهم بحاجة إلى إعادة تشكيل فورية لقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الجوية من القوات الروسية، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونتمنى لهم الخير فقط، في وقتٍ تقصف فيه القوات الروسية منشآت الحكومة الأوكرانية وبنيتها التحتية وأماكن المدنيين".

وذكر القادة العسكريون إنهم يتمنون إرسال هذه الأسلحة الدفاعية على وجه السرعة، وألا يكون الأمر كمثل المنع الذي جرى مع المطالبات بإنشاء منطقة حظر جوي، قاومت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تطبيقها أو دعمها حتى الآن بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تورط التحالف في حرب مع قوة مسلحة نوويًا وهي روسيا".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشر 27 خبيرًا في السياسة الخارجية رسالة مفتوحة تدعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمجتمع الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران محدودة في أوكرانيا تحيط بالممرات الإنسانية".

وتأكيدًا على مطالبات خبراء السياسة الخارجية، أكد خبراء الدفاع من القادة العسكريين إن قرار الناتو رفض منطقة حظر طيران "أمر مدمر للحكومة الأوكرانية ومعنويات الشعب".

وأكدوا على أن توفير قدرات للدفاع الجوي على ارتفاعات متوسطة وعالية من شأنه أن يمنع الروس من الهيمنة على "المجال الجوي الأوكراني، وأشاروا إلى أن "بعض الدول لديها أنظمة دفاع جوي مماثلة لتلك التي دمرت في الأيام الأولى للحملة الروسية، ويمكن لهذه الدول نقل المخزونات الحالية من أنظمة الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية . يمكن للدول الأخرى شرائها من السوق الدولية وتسريع توصيلها إلى أوكرانيا ".

قد يكون لهذا الاقتراح فرصة أفضل للنجاح من تنفيذ منطقة حظر طيران لأن تزويد الجيش الأوكراني بقدرات دفاع جوي متقدمة ، خيار أفضل.