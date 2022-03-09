أبو العينين يُحْيي يوم الشهيد: نقف احترامًا لأرواح أبطالنا الشهداء ونستمد منهم التضحية والوفاء

تحت شعار "عظّم شهيدك".. أحيا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ذكرى يوم الشهيد ٩ مارس مستحضرًا بطولات شهداء مصر الأبرار، وموجهًا التحية والتقدير لأسرهم وذويهم.

وقال أبو العينين في منشور رسمي عبر صفحته: "في يوم الشهيد .. سلامًا لأرواح شهدائنا الأبرار، من قدموا حياتهم ودماءهم فداء لسلامة وأمن وطننا .. فداء لكل مصري .. سلامًا لرجال عقيدتهم النصر أو الشهادة".

وتابع وكيل مجلس النواب: "تحية إجلال لأسر الشهداء لكل أم بكى قلبها فراقًا على نجلها الشهيد .. وكل أب صامد قدم أغلى ما لديه لوطنه .. لكل زوجة ترملت وطفل شعر باليتم .. أنتم فى قلوبنا نستلهم منكم الصبر والوفاء".

وأضاف أبو العينين: "في يوم العزة والكرامة نقف احترامًا وتقديرا لأرواح أبطالنا الشهداء نستمد منهم التضحية حافظين مصر فى قلوبنا ومدافعين عنها بأرواحنا".