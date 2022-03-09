هجوم ناري من إلهام شاهين بعد انتقاد دورها في "بطلوع الروح"

شنت الفنانة إلهام شاهين، هجوماً لاذعاً، على الانتقادات التى وجهت لها عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم بطلوع الروح، المنتظر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2022، والذي أحدث ضجة مؤخرا، معلنة أماكن تصويره والعناصر المشاركة فيه.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء "أنا بقدم رسالة محترمة وهامة".



وتابعت شاهين "أنا من ضد تفكير داعش الإرهابية لن يهاجم دوري ، منتقدة من يهاجمون دورها قائلة انتو زعلانين ليه".



واكدت الهام شاهين، أن مخرجة المسلسل نانسي عبدالفتاح عبقرية ، لأن العمل الذي سيقدم خلال رمضان المقبل لم يقدم على الشاشة من قبل ،والصورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع، مشيرة إلى أن العمل إنتاج ضخم جدا يتم تصويره ما بين تركيا وسوريا ولبنان، ويضم مجموعة رائعة من الفنانين من مصر الفنانة منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأيمن عزب، ومن لبنان عادل كرم، بجانب مجموعة كبيرة من دول أخرى منها سوريا و لبنان و العراق و فلسطين والأردن والمغرب".