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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط

صدى البلد

كثيرا من السيدات تحتاج الي طرق ووصفات سريعة لتقديمها بدون مجهود وتكاليف ولذلك تقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة الشيكولاته في الخلاط.

المقادير :
- كوب حليب
- كوب سكر
- كوب زيت ذرة ( أو نصف زيت ونصف زبدة أو سمن )
- نصف كوب كاكاو
- ٣ بيض ، فانيليا
- كوب ونصف دقيق
- كيس بيكنج بودر
- ملعقة خل

#مقادير صوص خفيف لتشريب الكيكة :
- كوب ونصف حليب 
- كوب زيت ( او نصف زيت ونصف زبدة أو سمنة )
- كوب سكر 
- نصف كوب كاكاو

الطريقة :
▪فى الخلاط نضع الحليب والسكر والزيت والكاكاو ، ويُضرب الخليط جيداً حتى يتجانس .
▪نأخذ من الخليط كوب من صوص الشوكولاتة ونتركه جانباً ، أو يوضع فى الثلاجة .
▪فى وعاء عميق نضع خليط الشوكولاتة ، ونضيف البيض والفانيليا والخل مع التقليب .
▪ثم نُضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ، ويُقلب الخليط جيدةً حتى يتجانس .
▪يُصب الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة او السمنه ورشة دقيق ، وتُدخل الفرن على درجة حرارة عالية اول عشر دقائق ، ثُم تُخفض الحرارة على درجة ١٨٠° ، لمدة ساعة الاربع تقريباً او ساعة .
▪فى الخلاط نضع مقادير الصوص الخفيف ويُضرب جيداً حتى يمتزج .
▪بعد إخراج الصينية من الفرن ، تُغرز الكيكة بالسكينة أو بالأعواد الخشبية حتى تتشرب من الصوص جيداً ، ويُصب على الوجه صوص الشوكولاتة المُخفف ، ثُم يُصب كوب صوص الشوكولاتة المتروك جانباً على الوجه ، وتُزين بأي نوع مكسرات أو قطع الشيكولاتة المبشورة ، أو حسب الرغبة ، ويُمكن حشو الكيكة من النصف بالكريم شانتيه .

ملحوظة : المقادير المكتوبة لعمل صينية صغيرة ، ولعمل صينية كبيرة علينا بمضاعفة المقادير .

 

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