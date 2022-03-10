طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط

كثيرا من السيدات تحتاج الي طرق ووصفات سريعة لتقديمها بدون مجهود وتكاليف ولذلك تقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة الشيكولاته في الخلاط.
المقادير :
- كوب حليب
- كوب سكر
- كوب زيت ذرة ( أو نصف زيت ونصف زبدة أو سمن )
- نصف كوب كاكاو
- ٣ بيض ، فانيليا
- كوب ونصف دقيق
- كيس بيكنج بودر
- ملعقة خل
#مقادير صوص خفيف لتشريب الكيكة :
- كوب ونصف حليب
- كوب زيت ( او نصف زيت ونصف زبدة أو سمنة )
- كوب سكر
- نصف كوب كاكاو
الطريقة :
▪فى الخلاط نضع الحليب والسكر والزيت والكاكاو ، ويُضرب الخليط جيداً حتى يتجانس .
▪نأخذ من الخليط كوب من صوص الشوكولاتة ونتركه جانباً ، أو يوضع فى الثلاجة .
▪فى وعاء عميق نضع خليط الشوكولاتة ، ونضيف البيض والفانيليا والخل مع التقليب .
▪ثم نُضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ، ويُقلب الخليط جيدةً حتى يتجانس .
▪يُصب الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة او السمنه ورشة دقيق ، وتُدخل الفرن على درجة حرارة عالية اول عشر دقائق ، ثُم تُخفض الحرارة على درجة ١٨٠° ، لمدة ساعة الاربع تقريباً او ساعة .
▪فى الخلاط نضع مقادير الصوص الخفيف ويُضرب جيداً حتى يمتزج .
▪بعد إخراج الصينية من الفرن ، تُغرز الكيكة بالسكينة أو بالأعواد الخشبية حتى تتشرب من الصوص جيداً ، ويُصب على الوجه صوص الشوكولاتة المُخفف ، ثُم يُصب كوب صوص الشوكولاتة المتروك جانباً على الوجه ، وتُزين بأي نوع مكسرات أو قطع الشيكولاتة المبشورة ، أو حسب الرغبة ، ويُمكن حشو الكيكة من النصف بالكريم شانتيه .
ملحوظة : المقادير المكتوبة لعمل صينية صغيرة ، ولعمل صينية كبيرة علينا بمضاعفة المقادير .