طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط

كثيرا من السيدات تحتاج الي طرق ووصفات سريعة لتقديمها بدون مجهود وتكاليف ولذلك تقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة الشيكولاته في الخلاط.

المقادير :

- كوب حليب

- كوب سكر

- كوب زيت ذرة ( أو نصف زيت ونصف زبدة أو سمن )

- نصف كوب كاكاو

- ٣ بيض ، فانيليا

- كوب ونصف دقيق

- كيس بيكنج بودر

- ملعقة خل

#مقادير صوص خفيف لتشريب الكيكة :

- كوب ونصف حليب

- كوب زيت ( او نصف زيت ونصف زبدة أو سمنة )

- كوب سكر

- نصف كوب كاكاو

الطريقة :

▪فى الخلاط نضع الحليب والسكر والزيت والكاكاو ، ويُضرب الخليط جيداً حتى يتجانس .

▪نأخذ من الخليط كوب من صوص الشوكولاتة ونتركه جانباً ، أو يوضع فى الثلاجة .

▪فى وعاء عميق نضع خليط الشوكولاتة ، ونضيف البيض والفانيليا والخل مع التقليب .

▪ثم نُضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ، ويُقلب الخليط جيدةً حتى يتجانس .

▪يُصب الخليط فى صينية مدهونة بالزبدة او السمنه ورشة دقيق ، وتُدخل الفرن على درجة حرارة عالية اول عشر دقائق ، ثُم تُخفض الحرارة على درجة ١٨٠° ، لمدة ساعة الاربع تقريباً او ساعة .

▪فى الخلاط نضع مقادير الصوص الخفيف ويُضرب جيداً حتى يمتزج .

▪بعد إخراج الصينية من الفرن ، تُغرز الكيكة بالسكينة أو بالأعواد الخشبية حتى تتشرب من الصوص جيداً ، ويُصب على الوجه صوص الشوكولاتة المُخفف ، ثُم يُصب كوب صوص الشوكولاتة المتروك جانباً على الوجه ، وتُزين بأي نوع مكسرات أو قطع الشيكولاتة المبشورة ، أو حسب الرغبة ، ويُمكن حشو الكيكة من النصف بالكريم شانتيه .

ملحوظة : المقادير المكتوبة لعمل صينية صغيرة ، ولعمل صينية كبيرة علينا بمضاعفة المقادير .