طن لحوم.. تعاون بين برنامج أحمد موسى والأورمان لتوزيع السلع على المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بروتوكول تعاون بين برنامج على مسئوليتى و جمعية الأورمان وذلك لتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة بالشرقية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه طالب من منظمات المجتمع المدنى بمساعدة المواطنين لمواجهة الغلاء الذى يعاني منه المواطنين.



ولفت إلى أنه يكون سعيد عندما يكون هناك تعاون فى مثل هذه الأمور، وأن الجمعية قامت بتوزيع كميات من اللحوم بأحدى قري محافظة الشرقية.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير من محافظة الشرقية أثناء توزيع طن لحوم على 500 أسرة، وقد عبر الجميع عن فرحتهم بهذه اللحوم.

