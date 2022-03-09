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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال 5 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون ومائتى ألف جنيه من المُبلغين توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى  الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة الأموال العامة وزارة الداخلية المبالغ المالية الجريمة المنظمة

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