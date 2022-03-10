طبيب يكشف سر ابتسامة المشاهير بدون عمليات تجميل

لطالما يتساءل العديد عن سر ابتسامة المشاهير وأسنانهم معتدلة الحجم ومتناسقة إلى درجة كبيرة، إذ يعتمد العديد منهم رجالا ونساءا إلى تقنية استخدام التقويم الشفاف.

تصدرت هذه التقنية مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ويقول الدكتور أندرو وجدي، أخصائي الأسنان، إن التقويم الشفاف يستخدم عندما تكون الأسنان أكثر انفصالا وأقل وضوحا من الأسنان الأخرى، لافتا إلى أن التقويمات الشفافة منتشرة بكثرة لدى البالغين الذين يريدون تقويم لا يظهر أثناء ابتسامتهم حتى لا يرى أحد أي أسلاك أو أقواس معدنية مثل التقويم العادي.



وأضاف وجدي، في منشور خاص على حسابه بموقع “فيسبوك” أن الطبيب ينفذ مسحة ضوئية ثلاثية الأبعاد للأسنان قبل عمل التقويم وبعده لمراقبة التغير الذي حدث في الأسنان، وبعد المسحة الأولى يتم تخصيص صندوق من التقويمات الشفافة يحصل عليه الشخص ويستخدم كل تقوم لمدة تترواح من بين أسبوع إلى 3 أسابيع، ويجب على الشخص ارتداء التقويم لمدة تترواح من بين 20 إلى 22 ساعة على الأقل ويتم إزالة التقويم عند تنظيف الأسنان أو أكل الطعام أو استخدام الخيط.

وأكد الأخصائي إنه ينفذ التقويم الشفاف لعدد كبير منهم، خاصة عندما يطلب الأشخاص الحصول على تقويم لا تظهر فيه الأسلاك، وكذلك يمكن إزالته عند الحاجة، موضحا أن التقويم الشفاف يتطلب عناية أكثر بالأسنان لأن ارتداء التقويم على أسنان غير نظيفة يؤدي إلى حبس جزئيات الطعام على أسنانك، ناصحا بتنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة حال استخدام هذا التقويم وإذا لم يستطع الشخص القيام بذلك فعليه أن يغسل أسنانه مرة جيدة على الأقل قبل وضع التقويم الآخر.

وأشار أخصائي الأسنان، إلى أن التقويم الشفاف يوفر الوقت على الشخص لأنه لا يحتاج الذهاب إلى الطبيب كثيرا لأن الدعامات الشفافة لا تسقط أو تخدش عكس الدعامات المعدنية أو الخزفية الثابتة، مبينا ضرورة العناية بالأسنان أثناء استخدام هذا التقويم من أجل تجنب تغير اللون والرائحة وتراكم البكتيريا، موجها بتنظيف الأسنان كل صباح بالمعجون وكذلك التقويم الشفاف بالماء من أجل الحصول على نتائج إيجابية.

ولفت أخصائي الأسنان، إلى أنه التقويم الشفاف لا يناسب كل الحالات ومن بينهم الأطفال لأن أسنانهم في مرحلة نمو وتحتاج تقويم مناسب لهم وغالبا يكون التقويم المعدني، وكذلك لا يمكن استخدام التقويم الشفاف إذا كانت كانت الأسنان مزدحمة أو يوجد اعوجاج شديد بالفم، مبينا أن التقويم الشفاف تكلفته أعلى من التقويم المعدني.