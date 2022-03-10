الخطيب يكلف الإدارة التنفيذية بالأهلي بحل مشكلة أمح

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، بحل مشكلة المشجع الأهلاوي «أمح».

وطالب الخطيب من الإدارة التنفيذية بتقديم تصور عاجل لمجلس الإدارة يسمح بحضور عدد من أبناء النادي من ذوي الهمم بالتناوب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد مخاطبة وموافقة الجهات المعنية.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على الاتصال ببعثة الأهلي في جنوب إفريقيا والاطمئنان على الفريق عقب وصوله هناك، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة مع صن داونز في دوري الأبطال يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

تواصل رئيس النادي هاتفيًّا مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وكذلك السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي كان في استقبال البعثة بمطار جوهانسبرج.

وجه محمود الخطيب الشكر للسفارة المصرية والقائمين عليها لاهتمامهم بفريق الأهلي، والعمل على تسهيل مهمته لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تأهل الأهلي لدور الـ8 من البطولة.

لم يتمكن رئيس الأهلي من حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين أمام المريخ السوداني وبيراميدز في ملعب الأهلي we السلام، نظرًا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج، الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أية ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية.