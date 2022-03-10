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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يشوق جمهوره لأغنية جديدة من باريس: بحضر لحاجة جامدة جدا

حكيم
حكيم

أعلن المطرب حكيم ؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تحضيره لأغنية جديدة في الصيف .

وشارك الفنان متابعيه بعدد من الصور معلقا: «مساء الفل عليكم من باريس، محدش يقولي رايح تتفسح، أنا بجهز لحاجة جديدة للصيف إن شاء الله جامدة جدًا، يارب تعجبكم، حد عايز حاجة من باريس قبل ما آجي؟».

وكان «حكيم» طرح مؤخرًا أحدث أغانيه «أنا مين» وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية ألحان تامر حجاج، توزيع أشرف البرنس، كما سبق وطرح أيضًا أغنية «كله راح».


حكيم في سويسرا :

نشر  المطرب حكيم، صورة له من سويسرا ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
 

وعلق حكيم قائلا “ مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح. صباح الهنا من سويسرا ”.

 

وطرح حكيم، مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان «كله راح»، على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويشكل النجم حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله.

حكيم باريس بحضر لحاجة جامدة جدا المطرب حكيم فيس بوك

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