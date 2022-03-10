السعودية.. حساب المواطن يعلن إيداع دفعة مارس للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ، اليوم (الخميس)، بدء إيداع الدفعة الـ 52 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مارس الجاري.

وقال البرنامج إن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم ستستمر حتى نهاية اليوم.

وكان برنامج حساب المواطن، في وقت سابق أعلن ، صدور نتائج الأهلية للدورة (52)، التي تمثل دفعة شهر مارس 2022م.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة بوابته الإلكترونية.

يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة فبراير الماضي بلغ أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.