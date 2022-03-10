سر استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد محمود كهربا المحترف بالدوري التركي من مواجهة السنغال المقرر إقامتهما يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري في المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار كيروش المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد كهربا من مواجهة السنغال، في ظل عدم ظهور كهربا بشكل متميز مع فريقه بالدوري التركي.

وشهدت الأيام الماضية متابعة من قبل الجهاز الفني للمنتخب لكهربا منذ انتقاله للدوري التركي ورحيله عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا إنه لم يلفت الأنظار إليه حتى الآن.

كيروش يضم 9 محترفين:

‏وأعلن كارلوس كيروش، أمس الأربعاء، استدعاء ٩ محترفين لمعسكر منتخب مصر في مارس وهم: محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ".

وقرر كيروش، الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.