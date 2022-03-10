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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة في مركز الفتح بأسيوط

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإنه تم إزالة 35 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري والطرق بمركز أبنوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتًا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بحملة مكبرة لتنفيذ 35 قرار إزالة منها 24 حالة تعدي على أملاك ري بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر و4 قرارات تنظيم زراعة و7 حالات تعدي على الطرق العامة بالتعاون مع جهات الولاية وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني مر وبمساعدة القوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح.

وأضاف اللواء عصام سعد أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 والتي بدأت المرحلة الأولى بها خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6: 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدى بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6 : 26 مارس الجاري مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

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