المشدد 10سنوات لرجل أعمال وطالب لإدارة منشأة للعلاج النفسي دون ترخيص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي بمعاقبة رجل أعمال وطالب بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كلا منهما مبلغ مليون جنيه.

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كما قضت المحكمة بغلق منشأة ومصادرة الأجهزة والمضبوطات لقيامهما بإدارة منشأة للعلاج النفسي والإدمان بدون ترخيص ودون أن يكون هناك إشراف من الأطباء المتخصصين في هذا المجال مما نتج عنه وفاة أحد المرضى ويدعى "أ.ز.ع" أحد المدمنين الذى اصطحبته أسرته لهذا المركز لعلاجه من الإدمان.



قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد تعديل القانون الخاص بمصحات علاج الإدمان الغير مرخصة وتغليظ عقوبتها بأن لايقل الحبس فيها عن 10 سنوات والغرامة من نصف مليون الى المليون جنيه.



كانت أجهزة الامن بالقليوبية قد تلقت إشارة من مشرحة مستشفى بنها العام بوصول جثة شخص يدعى "أ.ز.ع" وتبين أنه كان يعالج من الإدمان في أحد المصحات بمدينة بنها وعندما توفى نقلته أسرته للمستشفى وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصحة محل الواقعة يديرها رجل أعمال وطالب جامعي وأنهما استأجرا طابقين في أحد العمارات لعمل مصحة لعلاج الإدمان كما تبين أن المركز بدون ترخيص أو أوراق تفيد أنه منشأة طبية للعلاج من الإدمان، ولا يوجد تصريح لمزاولة المهنة.