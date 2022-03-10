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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: انتهاء تبطين 260 كيلومترا وجارٍ العمل بـ 110 ترع..صور

تبطين الترع
تبطين الترع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة مستمرة، مشيرا إلى انتهاء تبطين 260 كيلومتر ترع وجارٍ العمل في 110 ترع في قرى المحافظة، كما تم الانتهاء من 54 عملية لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، وجارٍ طرح 25 ترعة بطول 98 كيلو، بتكلفة 422 مليون جنيه.
وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، موجهاً الشكر لكل العاملين في المشروع القومي.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال التبطين ترعة الصفصاف بسيدي سالم، وترعة فرع البنوان بالحامول، مؤكداً أن لجان المديرية تتابع أعمال التبطين، مشدداً على تطبيق المواصفات القياسية، وفق التعليمات الواردة من الوزارة.

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