بعد استغاثة مواطن على فيسبوك.. الأمن يضبط شخصا نصب على 4 مواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصلهم على أرباح وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ولها مقر أخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى – جهاز كشف يدوى للمعادن – دنك – أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وبإسم أحد الأشخاص "مزورة" – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم بإسم أحد الأشخاص مزور – بطاقة رقم قومى بإسم المتهم مزورة – كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) .

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية ، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.