سقوط عنصرين اجراميين بحوزتهما 30 طربة حشيش بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصرين إجراميين بسوهاج وبحوزتهما 30 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلته) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة ساقلته مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهم وبحوزتهما (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - 2 هاتف محمول ) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.