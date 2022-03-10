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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاق مصري ماليزي لتكرير زيت النخيل وتصديره إلى دول الجوار

صدى البلد

التقى السفير رجائي نصر سفير مصر لدى ماليزيا، محمد عظيم علي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلديّن.

 

وتطرق السفير المصري، إلى المؤشرات الإيجابية في مجال التعاون التجاري بين البلديّن والمتعلقة بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا، مشيراً إلى قوة الدفع التي اكتسبتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتصال الذي تم في شهر يونيو الماضي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الماليزي السابق، والذي تلته زيارة كل من وزير الخارجية ووزير الصناعات الزراعية الماليزييّن إلى مصر. 

 

كما أضاف السفير أنه عُقِد مؤخرًا اجتماعًا مع وزيرة الصناعات الزراعية الماليزية والذي تم خلاله الاتفاق على قيام الوزيرة الماليزية بزيارة مصر لبحث تفعيل مقترح التعاون لتكرير زيت النخيل في مصر وتصديره إلى دول الجوار.

 

ومن جانبه، أعرب الوزير الماليزي عن تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب وقت والالتقاء بوزيرة التجارة والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه يخطط لزيارة مصر منذ فترة ويرغب في تحقيق أكبر نتائج إيجابية ممكنة على مستوى العلاقات الثنائية من هذه الزيارة.

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